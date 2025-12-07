Lucas Chevalier écarté : La grande décision du PSG

Alexis Brunet

Face au Stade Rennais samedi soir, Matvey Safonov a réalisé une grande prestation avec plusieurs parades de grande classe. Une performance XXL qui ne devrait malheureusement pas inverser la hiérarchie des gardiens. En effet, Lucas Chevalier devrait reprendre sa place de titulaire dès mercredi soir face à l’Athletic Bilbao en Ligue des champions.

Lors du match contre l’AS Monaco le 29 novembre dernier, Lucas Chevalier avait été victime d’un tacle très appuyé sur sa cheville droite de la part de Lamine Camara. Une faute qui a eu des répercussions, car elle n’a pas permis au Français de garder les buts du PSG lors de la journée d’après face au Stade Rennais (5-0).

Safonov a répondu présent En l’absence de Lucas Chevalier, c’est Matvey Safonov qui était titulaire dans les buts du PSG contre le Stade Rennais. Pour sa première titularisation de la saison, l’international russe a brillé. Ce dernier a multiplié des parades décisives, comme face à Esteban Lepaul sur une frappe du droit en dehors de la surface qui partait très bien.