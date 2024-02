Lionel Messi est renvoyé à Paris !

Jean de Teyssière

La fête du sport qui aura lieu cet été à Paris, lors des Jeux olympiques pourrait bien réunir plusieurs stars du football. Kylian Mbappé a très souvent affirmé son envie de les jouer, tandis qu'en Argentine, tout est fait pour convaincre Lionel Messi de participer à cette olympiade. Éver Banega, champion olympique avec l'Argentine et Messi en 2008, a largement ouvert la porte au champion du monde en titre.

Le sélectionneur des espoirs argentins, Javier Mascherano, avait déclaré qu'il avait « l'obligation d'inviter Messi et Di Maria » à participer aux Jeux olympiques. Une perspective qui n'enchante pas Jérôme Rothen, qui appelle les Parisiens à le siffler si c'est le cas. Mais en Argentine, un véritable lobbying s'opère pour que Messi se rende à Paris pour y disputer les Jeux olympiques.

« J'espère que Lionel Messi aura le temps de participer aux Jeux olympiques»

Désormais joueur des Newell's Old Boys, l'ancien milieu du FC Séville était présent en conférence de presse ce jeudi et a évoqué la possibilité de voir Lionel Messi participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 : « J'espère que Lionel Messi se réjouit de ce qui l'attend et qu'il aura le temps de participer aux Jeux olympiques. J'espère toujours de Messi fasse partie de l'équipe nationale. Le drapeau flotte toujours haut et je ne sais pas ce qu'il va faire, mais ce serait très bien qu'il en fasse partie avec tous les joueurs qui se sont qualifiés, d'autant plus qu'il a déjà gagné l'or aux Jeux. »

Messi signe au PSG, son plan fou est révélé https://t.co/AlJFXxsyHU pic.twitter.com/ifUZsMMzsQ — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

«Ce serait un très bon moment pour lui, à son âge»