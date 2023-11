Lionel Messi dit non à Thierry Henry ? Une révélation tombe !

Thomas Bourseau

Lionel Messi pourrait être quelque peu rancunier. En effet, l’octuple lauréat du Ballon d’or avait été doucement critiqué par Jamie Carragher les mois ayant suivi son arrivée au PSG au vu de son impact sportif limité au Paris Saint-Germain. Un discours qui n’avait pas plu à Messi qui a de ce fait, refusé l’invitation de CBS pour l’émission Sports Golazo. Résultat, l’Argentin a annulé ses retrouvailles avec Thierry Henry.

Lionel Messi aurait pu retrouver son ancien coéquipier du FC Barcelone, à savoir Thierry Henry. Néanmoins, Jamie Carragher pourrait bien être responsable de cet échec. « Je me suis un peu moqué de Cristiano Ronaldo plus tôt dans la saison, je ne pensais pas que c'était une grande recrue pour Manchester United, puis j'ai donné l'exemple de Messi, je ne pensais pas que Messi était une grande recrue pour le PSG ». Lionel Messi n’a semble-t-il pas apprécié de parallèle et aurait traité Jamie Carragher « d’âne » sur Instagram comme l’icône de Liverpool l’a dévoilé.

Messi invité par CBS pour l’émission Sports Golazo

Présent à Miami avec l’équipe de CBS Sports composée de Thierry Henry, Micah Richards ou encore de Charlie Austin mardi soir et mercredi soir pour les deux soirées de Ligue des champions, Jamie Carragher a appris de la bouche de la présentatrice de l’émission Kate Abdo qu’il était la cause de l’absence de Messi sur le plateau.

«Lionel Messi ne participera à aucune émission de télévision à laquelle Jamie Carragher participe»