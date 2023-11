Scandale à l’étranger, Lionel Messi est furieux

Axel Cornic

C’est le feu en Argentine, où plusieurs joueurs de la sélection de football se retrouvent au cœur d’un gros scandale pour avoir participé à une fête assez particulière. Les médias étrangers parlent notamment d’un Lionel Messi très remonté contre ses propres coéquipiers, qui n’auraient pas dû faire ça après la défaite contre l’Uruguay (2-0).

Marcelo Bielsa et ses hommes ont fait redescendre les Champions du monde de leur petit nuage. La rencontre du 17 novembre dernier fait énormément parler de l’autre côté de l’Atlantique, avec l’Argentine qui ne digère toujours pas la défaite contre l’Uruguay. Mais le résultat semble passer au second plan depuis quelques jours...

Les Champions du monde au cœur d’un scandale ?

Car après la polémique du geste de Manuel Ugarte à l’encontre de Rodrigo De Paul, c’est un scandale plus important qui a éclaté en Argentine. D’après les informations de Radio 10 , une grande partie de la sélection nationale auraient participé à un « enterrement de vie de garçon », avec notamment de nombreuses « filles très jeunes » et sans les compagnes et enfants des joueurs. Plusieurs anciens du PSG seraient d’ailleurs concernés, comme Leandro Paredes et Angel Di Maria.

Une fête avec des « filles très jeunes » et sans portables

« Il y a des messages invitant des filles, des très jeunes filles, des filles de bonne famille, ce n'est pas qu'ils ont invité des prostituées. Et elles ont été invitées à une réunion, à une fête, toutes des filles bien sûr connues sur Instagram. Ils ont pris leurs téléphones » a expliqué le journaliste Diego Arvilly, qui laisse entendre que Paredes pourrait être tout particulièrement concerné, tout comme l’attaquant Paulo Dybala.

Lionel Messi serait en colère