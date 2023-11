Griezmann choque l’Espagne, il sort du silence

Jean de Teyssière

Antoine Griezmann est dans la forme de sa vie en ce moment avec l'Atlético de Madrid. Le vice-capitaine de l'équipe de France a une nouvelle fois sortie son équipe du piège tendu par Majorque en inscrivant l'unique but de la rencontre à la 64ème minute de jeu, d'une tête dont lui seul a le secret. A la fin du match, son entraîneur et ses coéquipiers lui ont rendu hommage, tandis que lui faisait preuve de modestie.

Grâce à la victoire de l'Atlético de Madrid face à Majorque (1-0), le club madrilène, avec un match de moins, passe devant le FC Barcelone. À seulement un point du Real Madrid, les Colchoneros jouent le titre et la forme incroyable d'Antoine Griezmann devrait leur être utile. D'ailleurs, l'international français n'est plus qu'à trois buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid (170 buts, le record est de 173). Son partenaire, Koke, estime que ce record va vite tomber : « Il va être l'histoire de l'Atlético Madrid. Nous sommes heureux qu'il soit sur le terrain, j'espère qu'il continuera à ce rythme. »

«C'est difficile de penser à le sortir»

Diego Simeone, l'historique entraîneur de l'Atlético de Madrid louait une nouvelle fois le match d'Antoine Griezmann, seul buteur de la rencontre face à Majorque : « C'est difficile de penser à le sortir. C'est dommage qu'il joue toujours 90 minutes. Mais il se sent mieux en jouant. En première mi-temps, il n'était ainsi pas dans les meilleures dispositions et il a quand même été très bon . »

«Aujourd'hui, le plus important, ce sont les 600 matches de Koke»