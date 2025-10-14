Un coup à la Pogba au RC Lens : C'est déjà terminé ?

Axel Cornic

Le retour de Florian Thauvin en équipe de France a beaucoup fait parler en cette trêve internationale, avec notamment un but magnifique marqué contre l’Azerbaïdjan (3-0). Certains ont tout de suite annoncé qu’il devrait être du voyage à la Coupe du monde 2026, mais cette idée est loin de faire l’unanimité.

Six ans après, Florian Thauvin a retrouvé l’équipe de France. Et ça s’est fait dans des circonstances idylliques, avec un but qui a totalement relancé l’engouement autour de son avenir en sélection. Jusqu’à parler d’une place réservée pour l’ailier du RC Lens, à la Coupe du monde 2026.

« Déjà, il va falloir qu’il fasse une énorme saison » Pour Christophe Dugarry, il va pourtant falloir presque un miracle pour voir Florian Thauvin aux Etats-Unis, l’été prochain. « Déjà, il va falloir qu’il fasse une énorme saison, qu’il continue comme il le fait mais sur toute la saison. Il a marqué deux buts depuis le début de saison avec une équipe qui est 8ème au classement… » a expliqué l’ancien international français, sur RMC.