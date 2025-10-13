Florian Thauvin : Il annonce du lourd à la télévision !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent de la liste de Didier Deschamps à l'origine, Florian Thauvin a été appelé à la dernière minute à la suite du forfait de Bradley Barcola. Le champion du monde 2018 a donc fait son grand retour et a même disputé son premier match avec les Bleus 6 ans après la dernière fois. Le tout en inscrivant un joli but qui montre bien qu'il a les qualités pour évoluer à ce niveau. Bixente Lizarazu loue ses belles qualités.

Recruté par le RC Lens cet été, Florian Thauvin réussit un beau début de saison qui lui aurait donné le droit de partie du rassemblement. Finalement le joueur de 32 ans est présent par la force des choses et il sait profiter des occasions. Buteur face à l'Azerbaïdjan, il pourrait se montrer utile à Didier Deschamps plus régulièrement.

Thauvin refait surface, Lizarazu valide Ces derniers jours, de nombreux observateurs s'interrogeaient sur l'absence de Florian Thauvin avec l'Equipe de France, estimant qu'il réunissait les critères. L'ancien Marseillais a marqué un magnifique but et peut avoir une importance notable avec les Bleus. « Thauvin ? Il a l'enthousiasme d'un petit jeune. Dans un groupe il peut apporter son expérience, cet enthousiasme sans se plaindre du statut qu'il aura. Qu'il rentre pour 10 minutes ou qu'il soit remplaçant, il fera le même effort et il sera positif pour le collectif » estime Bixente Lizarazu dans Téléfoot.