Attaqué au RC Lens, un journaliste répond cash !

Il y a quelques jours, Walid Acherchour commentait la convocation de Florian Thauvin en équipe de France, estimant que ce n'était pas totalement mérité et que sans les blessures, l'ancien joueur de l'OM ne serait pas là. Des propos qui lui ont valu des critiques à Lens. Mais le journaliste a répondu.

Alors que Florian Thauvin a été convoqué par Didier Deschamps afin de pallier la blessure de Bradley Barcola, Walid Acherchour avait affiché ses doutes. Le journaliste affirmait effectivement que compte tenu de la dynamique, le joueur du RC Lens ne méritait pas vraiment d'être en Bleus, à l'inverse de Corentin Tolisso. Des propos qui lui ont valu des critiques, surtout après le but de Florian Thauvin contre l'Azerbaïdjan. Mais Walid Acherchour a tenu à répondre aux Lensois.

Acherchour répond aux Lensois pour Thauvin « Thauvin a montré sa détermination, il met un but exceptionnel. C’est super, moi je suis très content pour lui. Maintenant, pour ceux qui veulent m’attraper sur les réseaux sociaux… De toute façon, il y a beaucoup de clubisme. Les supporters lensois ne connaissaient pas Thauvin il y a trois semaines et le protègent maintenant, il y a une guerre chez les Lensois, c’est exceptionnel. Les mecs, ils sont énervés. Moi j’ai de la sympathie pour Thauvin, c’est un super mec. Moi, on m’a posé une question sur sa sélection et j’ai dit que sa dynamique n’était pas assez longue pour déjà arriver en équipe de France », assure-t-il sur le plateau du WinamaxFC, avant de poursuivre.