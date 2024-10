Mercato - RC Lens : Il balance sur un transfert de dernière minute

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dernier mercato estival pourrait constituer un tournant pour Nampalys Mendy. Le milieu de terrain avait refusé de quitter le RC Lens dans les ultimes instants du mois d'août. Depuis, le joueur est très peu utilisé par Will Still. Questionné sur cette période délicate, l'international sénégalais espère retrouver, rapidement, du temps de jeu.

Nampalys Mendy traîne son spleen depuis le début de la saison. Très peu utilisé par Will Still, le milieu de terrain du RC Lens commence à s’agacer. Contacté par Afrik Foot, le joueur sénégalais a laissé entendre que le dernier mercato estival pourrait être la cause de ses ennuis.

« Je suis clairement handicapé »

« Je suis clairement handicapé par mon temps de jeu à Lens. Cela se passe très bien avec Will Still. D’ailleurs, je jouais beaucoup durant la préparation. Et puis, tout d’un coup, il fallait partir deux jours avant la fin du mercato. J’ai refusé et je ne joue plus… » a confié Nampalys Mendy.

Mendy en remet une couche

Lié au RC Lens jusqu’en juin prochain, le joueur de 32 ans assume sa décision. « Il fallait donc réduire la masse salariale. En fin de contrat en juin 2025, je ne représentais pas de valeur marchande. Mais je n’ai pas voulu partir comme ça, à la dernière minute, alors que je suis très bien à Lens » a lâché Mendy.