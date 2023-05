Il marque l’histoire du RC Lens et s'enflamme totalement

Arnaud De Kanel

Auteur du troisième et dernier but lensois de la soirée face à Ajaccio, Loïs Openda a parachevé le 17ème succès de la saison des Sang et Or sur leur pelouse de Bollaert. Il s'agissait là de son 20ème but en Ligue 1. Il égale ainsi Roger Boli et il a tenu à lui rendre hommage.

C'est officiel désormais, le RC Lens sera bien au rendez-vous des phases de poules de Ligue des champions la saison prochaine. Dans un Bollaert à guichets fermés, les Sang et Or ont facilement dominé Ajaccio, condamné à la Ligue 2 depuis plusieurs semaines. Comme un symbole, Loïs Openda y est allé de son but. L'attaquant belge a signé sa 20ème réalisation en championnat. Seul Roger Boli avait fait aussi bien avant lui sous les couleurs lensoises. Openda avait promis à Boli de reproduire sa célébration, il l'a fait !

😍✈️ IL L'A FAIT ! @LoisOpenda avait promis à Roger Boli qu'il lui rendra hommage le jour où il égalisera son record de buts sur une saison de @Ligue1UberEats.Chose promise, chose due !#RCLACA pic.twitter.com/XxNDsSHECd — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 27, 2023

«Je suis très fier d’avoir pu marquer ce 20e but, et surtout de lui avoir fait plaisir»

« C’était une très belle saison, avec la victoire, la qualification en Ligue des champions et mon 20e but. Il faut profiter de cette belle soirée et de cette très grande fête. La célébration ? J’en avais parlé avec lui (Roger Boli, ndlr), c’était un hommage pour lui, j’y tenais vraiment. Je suis très fier d’avoir pu marquer ce 20e but, et surtout de lui avoir fait plaisir », a déclaré Loïs Openda dans des propos rapportés par Foot Mercato . Hommage réussi pour l'attaquant du RC Lens qui ne pense plus qu'à la Ligue des champions.

«On l’a fait et on peut être fier de nous»