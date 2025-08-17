Florian Thauvin - Lens : A peine arrivé, un transfert est annoncé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Florian Thauvin a relévé deux défis loin de l'hexagone depuis son départ de l'OM en 2021 au Mexique chez les Tigres UANL puis en Italie à l'Udinese. Cet été, le champion du monde tricolore a pris la décision de revenir aux sources en Ligue 1 au RC Lens. Son arrivée pourrait indirectement engendrer un départ. Explications.

Pendant cette première quinzaine d'août, le RC Lens mettait un terme à une saga de plusieurs semaines, et plus précisément de longs mois pour Jean-Louis Leca. Le directeur sportif du club lensois avait déjà contacté Florian Thauvin pendant le mercato d'été de 2024, sans que son souhait d'accueillir l'international français puisse se réaliser. L'Udinese s'est montrée ouverte à un transfert de 6M€ pour Thauvin qui a signé un contrat de trois saisons à Bollaert.

Florian Thauvin signe, un autre s'en va ? Cependant, cette opération ne devait pas avoir lieu initialement parlant puisque son destin était dicté par un transfert chez un autre club italien comme révélé par Florian Thauvin en interview pour beIN SPORTS. « Pour être honnête, ce n'était pas du tout prévu à la base. Mon avenir s'écrivait dans un grand club italien. Les discussions avec Jean-Louis (ndlr Leca, le directeur sportif de Lens) à plusieurs reprises ont fait qu'on s'est sérieusement posé la question. J'ai eu un long moment de réflexion. Il m'a envoyé un message l'été dernier, très tard dans la nuit, me disant qu'il aurait souhaité qu'on s'appelle parce qu'il avait vu tous les montages vidéo de ma saison ».