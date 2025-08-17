Florian Thauvin - Lens : A peine arrivé, un transfert est annoncé !

Florian Thauvin a relévé deux défis loin de l'hexagone depuis son départ de l'OM en 2021 au Mexique chez les Tigres UANL puis en Italie à l'Udinese. Cet été, le champion du monde tricolore a pris la décision de revenir aux sources en Ligue 1 au RC Lens. Son arrivée pourrait indirectement engendrer un départ. Explications.
Pendant cette première quinzaine d'août, le RC Lens mettait un terme à une saga de plusieurs semaines, et plus précisément de longs mois pour Jean-Louis Leca. Le directeur sportif du club lensois avait déjà contacté Florian Thauvin pendant le mercato d'été de 2024, sans que son souhait d'accueillir l'international français puisse se réaliser. L'Udinese s'est montrée ouverte à un transfert de 6M€ pour Thauvin qui a signé un contrat de trois saisons à Bollaert.
Florian Thauvin signe, un autre s'en va ?
Cependant, cette opération ne devait pas avoir lieu initialement parlant puisque son destin était dicté par un transfert chez un autre club italien comme révélé par Florian Thauvin en interview pour beIN SPORTS. « Pour être honnête, ce n'était pas du tout prévu à la base. Mon avenir s'écrivait dans un grand club italien. Les discussions avec Jean-Louis (ndlr Leca, le directeur sportif de Lens) à plusieurs reprises ont fait qu'on s'est sérieusement posé la question. J'ai eu un long moment de réflexion. Il m'a envoyé un message l'été dernier, très tard dans la nuit, me disant qu'il aurait souhaité qu'on s'appelle parce qu'il avait vu tous les montages vidéo de ma saison ».
«A Lens, on se prépare à son départ»
Finalement, Florian Thauvin a accepté le projet proposé par la direction lensoise et s'est installé dans le vestiaire des Sang-et-or qu'une pépite pourrait quitter d'ici le 1er septembre, date de la fermeture du mercato estival. Il reste trois saisons sur le contrat d'Andy Diouf à Lens, mais à l'instant T, il y aurait peu de chances qu'il honore son engagement contractuel avec le club nordiste. Le milieu de terrain de 22 ans aurait la cote en Angleterre et Daniel Riolo prédit un dénouement assez cash pour ce feuilleton. « Andy Diouf ? Il n'est pas dit qu'il fasse la saison à Lens. En Angleterre il est sollicité. A Lens, on se prépare à son départ si le chiffre qu'il faut tombe ». a assuré l'éditorialiste de RMC lors de l'After Foot de samedi soir.