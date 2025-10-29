Paris FC : Une très grosse star veut venir, les contacts sont révélés !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Promu en Ligue 1, le Paris FC, désormais possédé par la famille Arnault, attire les regards des célébrités comme son voisin du Parc des Princes. Selon RMC, David Beckham aurait notamment manifesté son envie de découvrir l'équipe de Stéphane Gilli au Stade Jean-Bouin. Il en serait de même pour Gary Lineker.

Avec l’arrivée de la famille Arnault, et la montée en Ligue 1 qui a suivi quelques mois plus tard, le Paris FC est entré dans une nouvelle dimension malgré la volonté de ne pas brûler les étapes. Désormais, l’autre club de la capitale évolue au Stade Jean-Bouin, très prisé par le public mais également par les VIP.

Le Paris FC a aussi sa Corbeille « On a déjà accueilli Valérie Pécresse, Rachida Dati, Ophélie Meunier ou encore Pascal Elbé », confie à RMC le directeur commercial du PFC, Frédérik Joly, tandis que le journaliste Pascal Praud ou le chef d’entreprise Xavier Niel ont également été aperçus dans les través de Jean-Bouin. On est encore loin des invités de prestige accueillis par le voisin du Parc des Princes lors des grandes soirées de Ligue des champions, mais cela pourrait vite arriver.