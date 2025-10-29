Paris FC : Une très grosse star veut venir, les contacts sont révélés !

Promu en Ligue 1, le Paris FC, désormais possédé par la famille Arnault, attire les regards des célébrités comme son voisin du Parc des Princes. Selon RMC, David Beckham aurait notamment manifesté son envie de découvrir l'équipe de Stéphane Gilli au Stade Jean-Bouin. Il en serait de même pour Gary Lineker.
Avec l’arrivée de la famille Arnault, et la montée en Ligue 1 qui a suivi quelques mois plus tard, le Paris FC est entré dans une nouvelle dimension malgré la volonté de ne pas brûler les étapes. Désormais, l’autre club de la capitale évolue au Stade Jean-Bouin, très prisé par le public mais également par les VIP.
Le Paris FC a aussi sa Corbeille
« On a déjà accueilli Valérie Pécresse, Rachida Dati, Ophélie Meunier ou encore Pascal Elbé », confie à RMC le directeur commercial du PFC, Frédérik Joly, tandis que le journaliste Pascal Praud ou le chef d’entreprise Xavier Niel ont également été aperçus dans les través de Jean-Bouin. On est encore loin des invités de prestige accueillis par le voisin du Parc des Princes lors des grandes soirées de Ligue des champions, mais cela pourrait vite arriver.
Beckham veut voir le PFC
Comme l’explique RMC, le Paris FC a reçu des demandes de l’étranger pour assister à un match de l’équipe dirigée par Stéphane Gilli, et notamment en provenance de Grande-Bretagne puisque Gary Lineker et surtout David Beckham voudraient venir au Stade Jean-Bouin. Nul doute que la présence du Spice Boy, passé par Manchester United, le Real Madrid ou encore le PSG, ferait parler.