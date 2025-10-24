Paris FC : Une célébrité sur le point de débarquer au club ?

Depuis sa montée en Ligue 1, le Paris FC est loin d'attirer autant de célébrités que le PSG. En effet, le stade Jean Bouin n'est pas du tout comparable au Parc des Princes pour le moment. Malgré tout, le PFC pourrait bientôt accueillir un certain Guillaume Canet.
Grâce à sa deuxième place acquise en Ligue 2 la saison dernière, le Paris FC évolue aujourd'hui en Ligue 1. Toutefois, le PFC n'attire pas encore les mêmes célébrités que le PSG.
PFC : Pascal Elbé a été aperçu à Jean Bouin
Comme l'a souligné Le Parisien, les supporters du Paris FC n'ont pas aperçu beaucoup de vedettes au stade Jean Bouin depuis le début de saison, même si l'antre francilienne a tout de même accueilli quelques grands patrons ou sportifs invités par LVMH et les partenaires comme Adidas.
PFC : Guillaume Canet est attendu à Jean Bouin ?
A ce jour, le Paris FC peut se vanter d'avoir attiré le comédien Pascal Elbé vers sa tribune officielle. Et à en croire Le Parisien, Guillaume Canet, grande star du cinéma français, pourrait lui aussi assister à un match au stade Jean Bouin très prochainement. Reste à savoir si les travées de l'antre du PFC deviendront aussi populaires que celles du PSG, à savoir le Parc des Princes, qui reçoit régulièrement de très grands noms.