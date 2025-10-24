Paris FC : Une célébrité sur le point de débarquer au club ?

Amadou Diawara

Depuis sa montée en Ligue 1, le Paris FC est loin d'attirer autant de célébrités que le PSG. En effet, le stade Jean Bouin n'est pas du tout comparable au Parc des Princes pour le moment. Malgré tout, le PFC pourrait bientôt accueillir un certain Guillaume Canet.

Grâce à sa deuxième place acquise en Ligue 2 la saison dernière, le Paris FC évolue aujourd'hui en Ligue 1. Toutefois, le PFC n'attire pas encore les mêmes célébrités que le PSG.

PFC : Pascal Elbé a été aperçu à Jean Bouin Comme l'a souligné Le Parisien, les supporters du Paris FC n'ont pas aperçu beaucoup de vedettes au stade Jean Bouin depuis le début de saison, même si l'antre francilienne a tout de même accueilli quelques grands patrons ou sportifs invités par LVMH et les partenaires comme Adidas.