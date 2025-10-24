Paris FC : La relation avec une célébrité !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le journaliste Thomas Sotto, fervent supporter du Paris FC bien avant l'arrivée de la famille Arnault, est revenu sur son attachement profond pour le voisin du PSG qui évolue désormais en Ligue 1, et l'évolution du club qui a changé de main il y a quelques mois.

Thomas Sotto n’a pas attendu l’arrivée de la famille Arnault afin de se prendre d’affection pour le Paris FC. Cela fait quelques années que le célèbre journaliste suit assidûment les matches de l’autre club de la capitale, qui a retrouvé l’élite du football français cette saison. Avant la réception du FC Nantes ce vendredi soir, l’ancien joker de Laurent Delahousse est revenu sur son amour pour le PFC dans un entretien accordé au Parisien.

« On m’a souvent regardé avec un œil amusé par rapport à mon énorme passion pour ce club » « Voir le Paris FC aujourd’hui en Ligue 1, c’est un peu ma revanche (rires)… Pendant des années, tous les prétextes étaient bons pour faire un petit clin d’œil au Paris FC dans mes JT ou émissions. Je me suis souvent battu mais j’ai quand même réussi à passer un sujet sur les 50 ans du club dans le JT de 20 heures ou sur Vincent Demarconnay à Télématin. C’est vrai qu’on m’a souvent regardé avec un œil amusé par rapport à mon énorme passion pour ce club qui était alors en Ligue 2. Avant, on me chambrait, maintenant, on me demande des places. On me prend pour une billetterie du Paris FC. Ce club est devenu à la mode », reconnaît Thomas Sotto, qui se souvient encore des moments de galère en Ligue 2.