Le Paris FC va toucher le jackpot !

Amadou Diawara

Le 1er septembre, le Paris FC de Pierre Ferracci a lancé une nouvelle collaboration, et ce, avec le Crayon Groupe. D'après Jules Stimpfling, l'un des deux co-fondateurs de l'agence d’influence officielle, le PFC devrait bientôt toucher le pactole grâce au projet mis en place : « le Paris FC for Creators ».

Depuis le 1er septembre, le Paris FC collabore avec le Crayon Groupe. Dès le début du partenariat avec le club francilien, l'agence d’influence officielle a créé « le Paris FC for Creators » sur les réseaux sociaux. Lors d'un entretien accordé au Parisien, Jules Stimpfling - l'un de co-fondateurs du Crayon Groupe - a lâché toutes ses vérités sur sa mission avec le PFC.

«Ce sont des bénéfices qui sont trouvés» « L’idée, c’est de mettre en scène les créateurs de contenu, leur permettre de s’approprier le club de montrer un peu les coulisses sur les réseaux sociaux pour créer de l’engouement et de l’intérêt sur le club. Je pense qu’on arrive à la fin d’un cycle pour les supporters du PSG, avec la victoire de la Ligue des champions, il y a la place pour s’intéresser à une nouvelle aventure footballistique », a confié Jules Stimpfling, avant d'en rajouter une couche.