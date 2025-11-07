Paris FC : Il annonce un coup à la Cristiano Ronaldo !

Lors du dernier mercato estival, le Paris FC a dépensé environ 5,8M€ pour s'attacher les services de Pierre Lees-Melou, arrivé en provenance du Stade Brestois. Alors qu'il va souffler ses 33 bougies le 25 mai, le milieu de terrain français aimerait poursuivre sa carrière jusqu'à au moins 40 ans, comme un certain Cristiano Ronaldo.
Grâce à sa deuxième place en Ligue 2 la saison dernière, le Paris FC a validé son ticket pour monter en Ligue 1. Pour faire bonne figure dans l'élite, le club présidé par Pierre Ferracci a enflammé le dernier mercato estival.
Paris FC : Lees-Melou ne pense pas du tout à la retraite
Déterminé à renforcer son milieu de terrain, le Paris FC a jeté son dévolu sur Pierre Lees-Melou. Grâce à une offre à hauteur de 5,8M€, le club francilien a réussi à faire plier la direction du Stade Brestois. Arrivé il y a quelques mois au PFC, Pierre Lees-Melou a avoué qu'il voulait poursuivre sa carrière jusqu'à 40 ans au minimum, lui qui a fêté ses 32 ans le 25 mai dernier.
«Si mon corps suit, je me vois jouer à 40 ou 45 ans»
« Vous avez rejoint tardivement le monde pro. Vous vous voyez continuer jusqu’à quel âge ? Si mon corps suit, je me vois jouer à 40 ou 45 ans ! Ma tête, elle est en parfait état. Je ne suis pas du tout fatiguée mentalement. On croise des joueurs de 31-32-33 ans qui en ont marre. Moi, j’ai cette chance d’être arrivé plus tard, c’est pour ça que je suis frais. Je serai toujours animé par cette passion d’être sur le terrain. Ce qui me fait peur, c’est l’après justement. Cette idée de ne rien faire. Je suis un hyperactif. Ou alors je vais me mettre sur un autre sport et je vais lancer une nouvelle carrière », a confié Pierre Lees-Melou lors d'un entretien accordé au Parisien. Le numéro 33 du Paris FC pourrait donc avoir la même longévité que Cristiano Ronaldo, qui défend toujours les couleurs du Portugal et d'Al Nassr à 40 ans.