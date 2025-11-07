Paris FC : Il annonce un coup à la Cristiano Ronaldo !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le Paris FC a dépensé environ 5,8M€ pour s'attacher les services de Pierre Lees-Melou, arrivé en provenance du Stade Brestois. Alors qu'il va souffler ses 33 bougies le 25 mai, le milieu de terrain français aimerait poursuivre sa carrière jusqu'à au moins 40 ans, comme un certain Cristiano Ronaldo.

Grâce à sa deuxième place en Ligue 2 la saison dernière, le Paris FC a validé son ticket pour monter en Ligue 1. Pour faire bonne figure dans l'élite, le club présidé par Pierre Ferracci a enflammé le dernier mercato estival.

Paris FC : Lees-Melou ne pense pas du tout à la retraite Déterminé à renforcer son milieu de terrain, le Paris FC a jeté son dévolu sur Pierre Lees-Melou. Grâce à une offre à hauteur de 5,8M€, le club francilien a réussi à faire plier la direction du Stade Brestois. Arrivé il y a quelques mois au PFC, Pierre Lees-Melou a avoué qu'il voulait poursuivre sa carrière jusqu'à 40 ans au minimum, lui qui a fêté ses 32 ans le 25 mai dernier.