«Très, très fort» : Le Paris FC tient son top-entraîneur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De retour en Ligue 1 après 46 ans d’absence, le Paris FC a maintenu sa confiance en Stéphane Gilli pour cette saison. Un choix payant jusqu’à présent pour le club de la capitale, onzième après 11 journées. Mécha Baždarević, qui a collaboré avec l’entraîneur parisien, estime que les dirigeants ont pris la bonne décision.

« J'ai une totale confiance en Stéphane. Je pense qu'il va réussir en Ligue 1 McDonald’s comme il a réussi en Ligue 2 », expliquait Pierre Ferracci avant le début de saison auprès de l’AFP. Malgré le rachat du club par la famille Arnault, le Paris FC a choisi de faire confiance à Stéphane Gilli pour son retour de l’élite, lui qui a découvert le métier d’entraîneur principal dans la capitale en 2023 après avoir été l’adjoint de Mécha Baždarević. Pour ce dernier, le PFC a fait le bon choix.

« C’est un très bon garçon, et en plus de ça, son expérience peut beaucoup aider » « Stéphane (Gilli), dans la tête, il est très, très fort. Il a 17, 18 saisons à son actif, de Ligue 1, Ligue 2, il a vécu la montée. Je pense qu’il a l’âge (51 ans) d’avoir tous les paramètres, toutes les qualités pour bien gérer une équipe en Ligue 1, estime-t-il, dans un entretien accordé au Parisien. C’est un très bon garçon, et en plus de ça, son expérience peut beaucoup aider. Il va être capable de gérer son équipe et de faire une très bonne saison en championnat. »