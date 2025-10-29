Kylian Mbappé au Paris FC, la terrible désillusion !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis cet été, Willem Geubbels est un joueur du Paris FC. A 24 ans, l'attaquant est arrivé en provenance de Suisse, retrouvant à cette occasion la Ligue 1, lui qui a été formé à l'OL. D'ailleurs, chez les Gones, on voyait les choses en grand pour la carrière de Geubbels. Alors que certains imaginaient une trajectoire à la Kylian Mbappé, la désillusion a été dure.

Parmi les nombreux cracks formés à l'OL, on retrouve notamment Willem Geubbels. Précoce, l'attaquant était annoncé comme un véritable phénomène. « Il était caractérisé comme le joueur le plus doué de sa génération. C’était un vrai talent », se souvient notamment Jean-Michel Aulas. Problème, la carrière de Geubbels n'a jusqu'à présent pas répondu aux attentes, qui étaient pourtant très grandes...

« Je lui voyais une trajectoire à la Mbappé » A l'OL, on avait des étoiles dans les yeux en voyant Willem Geubbels. Ancien formateur à Lyon de celui qui est aujourd'hui au Paris FC, Armand Garrido a expliqué à So Foot qu'il le voyait comme... Kylian Mbappé : « Il n’a pas la carrière qu’on aurait pu espérer. Je lui voyais une trajectoire à la Mbappé. Maintenant, ce ne sont pas du tout les mêmes carrières, on en est loin ».