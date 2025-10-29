Kylian Mbappé au Paris FC, la terrible désillusion !

Depuis cet été, Willem Geubbels est un joueur du Paris FC. A 24 ans, l'attaquant est arrivé en provenance de Suisse, retrouvant à cette occasion la Ligue 1, lui qui a été formé à l'OL. D'ailleurs, chez les Gones, on voyait les choses en grand pour la carrière de Geubbels. Alors que certains imaginaient une trajectoire à la Kylian Mbappé, la désillusion a été dure.
Parmi les nombreux cracks formés à l'OL, on retrouve notamment Willem Geubbels. Précoce, l'attaquant était annoncé comme un véritable phénomène. « Il était caractérisé comme le joueur le plus doué de sa génération. C’était un vrai talent », se souvient notamment Jean-Michel Aulas. Problème, la carrière de Geubbels n'a jusqu'à présent pas répondu aux attentes, qui étaient pourtant très grandes...
« Je lui voyais une trajectoire à la Mbappé »
A l'OL, on avait des étoiles dans les yeux en voyant Willem Geubbels. Ancien formateur à Lyon de celui qui est aujourd'hui au Paris FC, Armand Garrido a expliqué à So Foot qu'il le voyait comme... Kylian Mbappé : « Il n’a pas la carrière qu’on aurait pu espérer. Je lui voyais une trajectoire à la Mbappé. Maintenant, ce ne sont pas du tout les mêmes carrières, on en est loin ».
« D’autres ont besoin d’une maturité un peu plus longue »
Aujourd'hui, Willem Geubbels est très loin de Kylian Mbappé. Mais voilà qu'à 24 ans, le joueur du Paris FC a encore plusieurs années devant lui. « Le voir jouer en Ligue des champions, je pense que c’est sa place, conclut Ludovic Geubbels. Il n’y a qu’un Kylian Mbappé. D’autres ont besoin d’une maturité un peu plus longue. Peut-être que c’est son moment. Mais si c’est le cas, c’est parce qu’il a dû vivre toutes ces épreuves qui lui permettent d’être là aujourd’hui », a poursuivi Armand Garrido.