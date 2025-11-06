Le PFC veut un champion du monde : Il est attendu à Paris…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les dirigeants du Paris FC s’intéressent toujours à lui, N’Golo Kanté devrait avoir l’occasion de fouler la pelouse… du PSG. Didier Deschamps a convoqué le joueur d’Al-Ittihad pour les deux prochaines rencontres de l’équipe de France, face à l’Ukraine au Parc des Princes et en Azerbaïdjan.

Déjà positionné cet été, le Paris FC serait prêt à revenir à la charge pour N’Golo Kanté. Selon les récentes informations de Foot Mercato, l’autre club de la capitale vise toujours le milieu de terrain de 34 ans pour le mois de janvier, ou l’été prochain alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec Al-Ittihad s’achevant en juin 2026. N’Golo Kanté va-t-il fouler la pelouse du stade Jean-Bouin dans un futur proche ? Le champion du monde tricolore est déjà attendu au Parc des Princes dans les prochains jours…

« Il est toujours potentiellement sélectionnable » Didier Deschamps a décidé de rappeler N’Golo Kanté pour les deux matches de qualification pour la Coupe du Monde face à l’Ukraine et l’Azerbaïdjan la semaine prochaine. Présent en conférence de presse, le sélectionneur de l’équipe de France a justifié ce choix. « J'échange avec NG. Il est à son meilleur niveau à travers les matchs que je le vois faire. Il est toujours potentiellement sélectionnable, il l'est cette fois-ci », a confié Deschamps, rapporté par Le Parisien.