La star du Paris FC annonce son départ, c'est imminent !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Ilan Kebbal fait le plus grand bonheur du Paris FC. En effet, l'ailier droit de 27 ans enchaine les performances XXL en Ligue 1. Toutefois, Ilan Kebbal pourrait quitter le Paris FC le 15 décembre. En effet, l'international algérien a réaffirmé sa volonté de disputer la CAN.

Promu en Ligue 1, le Paris FC fait tout son possible pour se maintenir. Ayant engrangé 15 points en 14 journées de championnat, le club francilien est actuellement classé à la 13ème position. Et il peut remercier Ilan Kebbal, qui fait bonne figure depuis le début de cet exercice 2025-2026, ayant inscrit six réalisations et délivré quatre passes décisives. Toutefois, l'attaquant de 27 ans pourrait manquer au Paris FC cet hiver.

Paris FC : Kebbal veut disputer la CAN au Maroc Lors d'un entretien accordé à Foot Mercato, Ilan Kebbal s'est prononcé sur la prochaine CAN (21 décembre - 18 janvier). Et le numéro 10 du Paris FC a répété qu'il voulait à tout prix voyager au Maroc le 15 décembre, date du début du rassemblement de l'Algérie, pour défendre les couleurs de Fennecs lors de cette compétition.