Mbappé prépare un ménage colossal !

À quelques jours du début de la saison 2025/2026, le Stade Malherbe de Caen est encore en construction. Plusieurs postes restent à pourvoir, notamment en attaque. Nouveau coach, Maxime d'Ornano s’attend encore à des mouvements dans l’effectif. Une situation loin d’être idéale pour entamer sa mission : faire remonter le club en Ligue 2.

Dans le sens des arrivées, huit recrues ont été enregistrées, dont Belkacem Dali-Amar , en provenance de QRM . Mais l’attaque reste en souffrance. « Pour l’instant, dans le secteur offensif, on n’est pas assez fournis. On travaille avec les dirigeants pour y remédier, et ça va venir », a déclaré Maxime d’Ornano . Pour l’heure, toutefois, aucun avant-centre n’a encore rejoint les rangs caennais.

L'appel du coach caennais

Le coach normand reconnaît que le contexte n’est pas idéal pour aborder le championnat, mais il garde son sang-froid. « On est conscients qu’il peut encore y avoir des départs, et des arrivées aussi. On l’a déjà dit, notamment pour le secteur offensif. Il ne faut pas s’affoler. Il faut surtout continuer à travailler, s’adapter et se préparer. Ce sont les aléas du mercato. J’insiste : ce sont des allées et venues, on est prêts à ça, et ça ne doit pas nous perturber pour bien débuter le championnat », a-t-il affirmé.