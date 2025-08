Kylian Mbappé, la nouvelle galère qui l’attend !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à l’arrivée de Kylian Mbappé à la tête du SM Caen, on s’attend à de grandes choses en Normandie. Ça a finalement été un enfer. En effet, le Stade Malherbe a fini bon dernier de Ligue 2 et a par conséquent été relégué en National. Alors que l’objectif est aujourd’hui de remonter le plus rapidement possible, malgré un gros budget, Caen risque de galérer.

Pour le moment, l’expérience de Kylian Mbappé en tant que dirigeant est un véritable échec. L’été dernier, le joueur du Real Madrid est devenu actionnaire majoritaire du SM Caen. Le fait est que le club normand a vécu une saison en enfer en Ligue 2. Résultat : le Stade Malherbe a fini à la dernière place, se faisant donc reléguer en National.

« Un budget significatif a été maintenu » Pour le Caen de Mbappé, c’est bien évidemment un fiasco. Mais il faut donc se préparer à démarrer cette saison National. Et de gros moyens ont été déployés pour espérer remonter le plus vite possible. « Malgré la descente et un train de vie que le SM Caen a nécessairement dû revoir à la baisse, un budget significatif a été maintenu (environ 12M€), notamment pour poursuivre le renouveau structurel du club. Une part importante de cet effort est destiné au centre de formation, qui reste un pilier essentiel de l'avenir du SM Caen. Nous sommes dans une phase de fondation : les bases sont posées, même si tout ne peux pas se transformer en une seule saison. Aujourd'hui, l'actionnaire souhaite avant tout que s'expriment celles et ceux qui font vivre le club au quotidien. L'ambiance est redevenue très saine et il y a une vraie volonté de renouer avec le public en particulier normand, un lien qui dans la précipitation de la reprise et des enjeux de la première saison n'a peut-être pas été suffisamment mis au coeur du projet », expliquait récemment Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé.