Mbappé débarque en France, le clash est annoncé

Le divorce est consommé entre la direction et les supporters du Stade Malherbe de Caen. Un homme cristallise toutes les tensions : Ziad Hamoud. Actuel président du club normand, ce proche de Kylian Mbappé, qui avait joué la carte de l'apaisement durant l'été, partage sa vie entre Caen et Madrid, ce qui agace les fans.

Le message du président

« Il fallait attendre un peu que tout se calme. Il y avait énormément de bruit, tout était un peu inaudible. L’actionnaire s’est exprimé entretemps parce qu’il ne fallait pas non plus rien dire. Aujourd’hui, je suis là pour dire aux supporters et à toutes les parties prenantes que tout le monde est sur le pont, que le passé est analysé afin de construire le présent et l’avenir. Il faut maintenant se focaliser et construire le renouveau ensemble. On analyse et on comprend les raisons. On travaille pour le renouveau en évitant de refaire les mêmes erreurs, de retomber dans les mêmes situations et en ne perdant jamais foi, comme des battants, comme des Normands » avait lâché Hammoud lors d’un entretien accordé à Ouest-France en juin dernier.