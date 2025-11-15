Clash avec Orelsan : La catastrophe pour Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Stade Malherbe de Caen traverse une passe sportive très compliquée. Racheté par la famille Mbappé et Coalition Capital à 80%, le club normand a été relegué de Ligue 2 à National cet été. En ce début de saison, l'attaquant du Real Madrid a été clashé par l'alter ego d'Orelsan dans le dernier album du rappeur de Caen... quelques jours après une élimination surprise face à des amateurs en Coupe de France.

Ce samedi 15 novembre est synonyme de Coupe de France. Pour ce 7ème tour de la coupe nationale qui fait rêver des amateurs aux professionnels, le Stade Malherbe de Caen était confronté à un club de Régional 1. Relégué de Ligue 2 à National en fin de saison dernière, l'équipe rachetée par Kylian Mbappé et le fonds d'investissement Coalition Capital est sur le papier bien supérieur au petit poucet du FC Bayeux.

Caen sort en Coupe de France face à Bayeux, équipe de Régional 1 Et rien ne s'est passé comme prévu pour Maxime D'Ornano. L'entraîneur de l'équipe caennaise a vu les voisins normands de Bayeux égaliser suite à l'ouverture du score d'Ivann Botella puis marquer à deux autres reprises une fois avant la mi-temps et une autre au retour des vestiaires. Certes, Vinicius Gomes a réduit l'écart à un quart d'heure du coup de sifflet final. Mais le mal était fait, le Stade Malherbe de Caen s'est incliné dès le 7ème tour de Coupe de France face à la R1 du FC Bayeux.