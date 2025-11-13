Kylian Mbappé : Orelsan clashé, c’est totalement validé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Voilà une nouvelle polémique dont Kylian Mbappé se serait bien passé ! Attaqué par Orelsan, le joueur du Real Madrid n’a pas hésité à répondre au rappeur. Mais voilà qu’en répliquant, le capitaine de l’équipe de France a été vivement critiqué. Néanmoins, Mbappé peut compter sur certains soutiens, à l’instar de Bertrand Latour.

Le clash est sorti de nulle part et désormais, on ne parle que de ça. A l’occasion de la sortie de son nouvel album, Orelsan a lâché une punchline critique à l’encontre de Kylian Mbappé et sa gestion du SM Caen, balançant : « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ». Ne voulant pas se laisser faire, le Français a répliqué en postant sur ses réseaux sociaux : « T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant Orelsan. Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ».

« Sous quel prétexte devrait-il se taire ? » En répondant, Kylian Mbappé a voulu régler ses comptes avec Orelsan. Mais voilà qu’il a également été vivement critiqué. En effet, la réaction du joueur du Real Madrid a été pointée du doigt par beaucoup. En revanche, sur le plateau du Late Football Club, Bertrand Latour s’est lui rangé du côté de Mbappé, expliquant : « Moi je le défends. Mbappé, on parle de lui sans arrêt. Il se fait très souvent démonter par plein de gens. Sous quel prétexte devrait-il se taire ? Est-ce que si j’étais dans son équipe de communication, je lui conseillerais de le faire ? Non parce qu’à la fin c’est un peu contre-productif. Mais de quel droit devrait-il être silencieux alors qu’il a quelque chose sur le coeur ? Il considère que ce qu’a dit Orelsan est injuste et moi je veux bien l’entendre. On peut m’expliquer que c’est la petite voix, la réalité que ça raconte c’est que Mbappé gère mal son club ».