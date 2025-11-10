«Mbappé avec ses milliards», le violent tacle en direct après le clash !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

N'ayant que très peu apprécié certaines paroles d'un titre d'Orelsan, Kylian Mbappé n'a pas hésité à lui répondre. Un clash entre les deux personnalités qui fait beaucoup de bruit et forcément, chacun choisit son camp dans affaire. Au micro de RMC, Barbara Lefebvre s'est elle rangée du côté d'Orelsan, étant d'ailleurs très critique à l'encontre de Mbappé.

« Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ». Voilà l'extrait du titre d'Orelsan qui a fait énormément réagir. Joueur du Real Madrid mais surtout actionnaire majoritaire du SM Caen, Kylian Mbappé n'a pas tardé à répondre et c'est ainsi qu'il a posté sur X : « T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant Orelsan. Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ».

« Ça montre l'absence totale de finesse et de second degré de Monsieur Kylian Mbappé » Kylian Mbappé s'est défendu. S'il pensait certainement bien faire, voilà qu'il se retrouve aujourd'hui sous le feu des critiques suite à sa réponse. Le joueur du Real Madrid a notamment été dézingué par Barbara Lefebvre à l'occasion des Grandes Gueules de RMC, qui a balancé : « Déjà, je n'aurais pas d'objectivité car j'adore Orelsan. C'est un artiste que je trouve génial, notamment dans ses textes. Il y a énormément d'autodérision, c'est même sa marque de fabrique. J'aime énormément les textes d'Orelsan et ça montre l'absence totale de finesse et de second degré de Monsieur Kylian Mbappé. Il vit dans sa petite bulle de joueur de football premier degré ».