«Mbappé avec ses milliards», le violent tacle en direct après le clash !

N'ayant que très peu apprécié certaines paroles d'un titre d'Orelsan, Kylian Mbappé n'a pas hésité à lui répondre. Un clash entre les deux personnalités qui fait beaucoup de bruit et forcément, chacun choisit son camp dans affaire. Au micro de RMC, Barbara Lefebvre s'est elle rangée du côté d'Orelsan, étant d'ailleurs très critique à l'encontre de Mbappé.
« Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ». Voilà l'extrait du titre d'Orelsan qui a fait énormément réagir. Joueur du Real Madrid mais surtout actionnaire majoritaire du SM Caen, Kylian Mbappé n'a pas tardé à répondre et c'est ainsi qu'il a posté sur X : « T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant Orelsan. Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ».
« Ça montre l'absence totale de finesse et de second degré de Monsieur Kylian Mbappé »
Kylian Mbappé s'est défendu. S'il pensait certainement bien faire, voilà qu'il se retrouve aujourd'hui sous le feu des critiques suite à sa réponse. Le joueur du Real Madrid a notamment été dézingué par Barbara Lefebvre à l'occasion des Grandes Gueules de RMC, qui a balancé : « Déjà, je n'aurais pas d'objectivité car j'adore Orelsan. C'est un artiste que je trouve génial, notamment dans ses textes. Il y a énormément d'autodérision, c'est même sa marque de fabrique. J'aime énormément les textes d'Orelsan et ça montre l'absence totale de finesse et de second degré de Monsieur Kylian Mbappé. Il vit dans sa petite bulle de joueur de football premier degré ».
« Il a deux pieds, c'est pour taper dans un ballon, on s'en fout de ses tweets »
« Il n'a rien compris, s'il veut attaquer Orelsan, qu'il ne l'attaque pas sur une chanson qui dit le contraire et qui en plus n'est même pas agressive envers les Mbappé. S'il lisait vraiment la chanson, il veut dire le contraire. C'est une chanson au second degré et il lui répond au premier degré. Il n'a pas mieux à faire Monsieur Mbappé avec ses milliards ? Il a deux pieds, c'est pour taper dans un ballon, on s'en fout de ses tweets, les petits anges et les machins, qu'il s'occupe de son ballon, qu'il nous laisse aimer Orelsan », a-t-elle ensuite ajouté à propos de la réponse de Kylian Mbappé à Orelsan.