Viré par Kylian Mbappé, il règle ses comptes !

Attaqué par Orelsan dans l’un de ses derniers titres, Kylian Mbappé n’a pas hésité à répondre au rappeur. Une sortie sur les réseaux sociaux qui n’est clairement pas passée inaperçue, surtout au moment où un plan social a mis à la porte 16 salariés du SM Caen. Un salarié concerné par cela n’a ainsi que très peu goutté à la réponse de Mbappé à Orelsan.

« Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ». Kylian Mbappé n’a pas voulu laisser passer. Ainsi, sur X, le joueur du Real Madrid et actionnaire majoritaire du SM Caen, a répondu à Orelsan, balançant : « T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant Orelsan. Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ».

« Quel message tu envoies à ces familles qui, elles, n’ont vraiment plus un rond ? » Ce clash entre Kylian Mbappé et Orelsan à propos de la situation du SM Caen intervient pile au moment d’un plan social à l’origine du licenciement de 12 salariés du club normand. L’actionnaire majoritaire du Stade Malherbe se fait d’ailleurs reprendre de volée à ce propos. En effet, pour So Foot, un salarié concerné par ce plan social à Caen balance : « Quand tu viens de mettre 16 familles dans l’inquiétude, dire ça à un mec comme Orelsan – sûrement multimillionnaire, en tout cas pas dans le besoin… Quel message tu envoies à ces familles qui, elles, n’ont vraiment plus un rond ? ».