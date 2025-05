Zidane, Marseille… L’énorme coup de gueule de Riolo

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La France se mobilise pour le PSG. Même certains Marseillais comme Basile Boli ou Zinédine Zidane ont apporté leur soutien au club parisien dans sa quête de Ligue des champions. Sur RMC, Daniel Riolo a poussé un énorme coup de gueule. Selon lui, ce type de questions ne devrait même pas être posé.

Riolo dénonce sur RMC

« On nous avait fait le coup quand l’OM était en finale de Ligue Europa (en 2018, ndlr). Il n’y a qu’en France que ce débat existe. C’est d’une bêtise sans nom (de demander que la France soutienne le PSG), ça n’a aucun sens. J’en parle parce que Basile Boli en a parlé et que ça m’a surpris, d’ailleurs Eric Di Meco l’a corrigé. Ça ne peut pas exister qu’on se pose cette question. Je pense que les supporters lyonnais, marseillais ou stéphanois ne vont absolument pas soutenir le PSG samedi et c’est absolument normal. Aucun supporter du Barça ne soutient le Real en finale. Tous mes cousins juventini sont à fond pour le PSG samedi soir tellement envisager que l’Inter remporte la Ligue des champions leur tourne la tête. C’est la base du foot et ce qu’est la culture foot. Ce n’est pas du clubisme primaire, ça, c’est quand tu n’es pas capable de voir les défauts de ton club » a déclaré Riolo.