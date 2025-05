Le clan Mbappé annonce un joli chèque du PSG ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau rebondissement dans le litige qui oppose Kylian Mbappé au PSG. Ce lundi, le juge de l'exécution des peines du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné « la mainlevée des saisies conservatoires » sur trois comptes du PSG. Une victoire pour le club parisien qui estime être dans son droit en refusant de verser les 55M€ réclamés par le joueur, qui a aussi réagi à cette décision.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, la séparation est délicate. Parti au Real Madrid l’été dernier, le joueur estime que le club parisien lui doit 55M€, correspondants à des primes et salaires impayés. Face à une situation qui s’éternise, les avocats de Mbappé avaient organisé une conférence de presse durant le mois d’avril. L’un d’eux avait annoncé qu’un commissaire de justice avait fait saisir les comptes bancaires du PSG. « Le club ne respecte pas le droit et veut nous pousser à saisir le conseil des prud’hommes pour gagner du temps donc on a décidé l’exécution forcée de ces peines. Nous avons ce matin saisi les comptes bancaires du PSG à hauteur de 55 millions d’euros. Depuis 2h, les comptes du PSG ont donc été saisis » avait déclaré l’entourage de l’attaquant français.