Zidane : L’annonce qui va rendre fou Ousmane Dembélé !

Pierrick Levallet

La soirée du 22 septembre restera à jamais gravée dans la mémoire d’Ousmane Dembélé. L’attaquant de 28 ans a été sacré Ballon d’Or 2025 après sa saison fabuleuse avec le PSG. Mais malgré ses nombreux efforts pour en arriver à cette consécration, certains estiment que l’international français ne sera jamais du même standing que Zinédine Zidane.

Ousmane Dembélé a vécu une soirée de rêve ce lundi soir. Après avoir réalisé une saison fabuleuse avec le PSG, marquée par un sacre historique en Ligue des champions, l’attaquant de 28 ans a remporté le prestigieux Ballon d’Or. L’international français a d’ailleurs fourni de nombreux efforts pour en arriver à cette consécration.

Ousmane Dembélé s'est métamorphosé au PSG Ousmane Dembélé est en effet devenu un redoutable finisseur au PSG. Et comme si cela ne suffisait pas, le champion du monde 2018 s’est transformé en un joueur particulièrement généreux dans l’effort défensif sous les ordres de Luis Enrique. Mais malgré cela, Laurent Perrin ne le considère pas du même standing que Zinédine Zidane.