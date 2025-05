«Vous êtes fous», le gros avertissement avec le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse d’Arsenal (0-1) en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Si l’optimisme règne quant à une qualification pour la finale de la C1, Stephen Brun a tapé du poing sur la table, affirmant qu’absolument rien n’était joué pour les Parisiens, et qu’Arsenal pouvait encore les éliminer.

Le choc approche pour le PSG. Tombeur d’Arsenal mardi soir, le club de la capitale se rapproche d’une qualification pour la finale de la Ligue des Champions. En interne et au sein des supporters, on est très optimiste quant aux chances du club francilien d’accéder à la finale. Selon un sondage récent réalisé par Odoxa, 69 % des supporters parisiens voient le PSG se qualifier pour la finale. Stephen Brun lui, a souhaité calmer tout le monde.

« Arsenal est très bien capable de marquer un but et de t’emmener en prolongations »

« Je crois pas que le PSG ait fait le plus dur. Arrêtez, 1-0 ça veut dire quoi aujourd’hui ? Ça ne veut strictement rien dire, ça veut juste dire que t’as pris un avantage, mais Arsenal est très bien capable de marquer un but et de t’emmener en prolongations, et même de marquer deux buts, surtout que c’est une belle équipe à l’extérieur, avec cartons sur cartons », a affirmé le journaliste au sein de son émission Stephen Brunch sur les ondes de RMC ce dimanche.

« Vous êtes fous ou quoi les mecs ? »

Pour ce dernier, rien n’est joué sur cette demi-finale : « Sur le match aller, je n’ai pas trouvé qu’Arsenal a été concassé par le PSG, il y a eu un Gianluigi Donnarumma énorme. Je vais pas te dire que j’ai été déçu par Arsenal, le PSG a fait son match, mais 1-0, qui est capable de me dire que c’est « Finger in the nose », on se frise les moustaches pour aller en finale de Ligue des Champions, vous êtes fous ou quoi les mecs ? ».