Verratti au PSG : La rupture qu'il n'a pas vu venir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, Marco Verratti a été adopté des supporters du club de la capitale assez rapidement à son arrivée à l'été 2012. Journaliste pour RMC, Daniel Riolo ne cessait d'en entendre parler au moment de ses vacances non loin du village dont Verratti est originaire. Une approche a fini par être tentée, en vain. Explications.

Marco Verratti est arrivé sur la pointe des pieds au Paris Saint-Germain à l'été 2012. Et pour cause, des stars avaient déposé leurs valises dans la capitale en les personnes de Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Ezequiel Lavezzi. Originaire d'une région d'Italie bien connue de Daniel Riolo, l'éditorialiste de RMC a révélé pendant les nuits du Cazarre enchaîné vendredi avoir tenté une approche comme il n'en fait jamais.

«Il me répond à peine» « La fois où je me suis retrouvé ridicule devant Verratti quand il arrive au PSG ? C'était bidon. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit que c'était une bonne idée. Il vient d'un village que je connais bien, juste à côté d'où j'ai passé 10 ans de mes vacances. Comme sur la plage, tout le monde me bassinait tout le temps avec le mec qui est d'ici, j'ai senti qu'il y allait avoir une proximité entre nous. C'est un truc que je n'ai jamais fait en tant que journaliste parce que je trouve que c'est complètement ridicule de faire ça : aller voir un mec pour essayer d'avoir une petite accroche perso. Mais je l'ai fait, je suis allé au Camp des Loges et lui ai dit : « Marco, tu sais que je connais très bien ta région » et il n'a pas du tout adhéré (rire) en plus il était gamin et timide. Il me répond à peine ». a tout simplement reconnu Daniel Riolo dans le cadre des 20 ans de l'After et de la promotion de son nouvel ouvrage intitulé : Le Football selon moi.