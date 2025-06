Vente PSG : Le repreneur idéal trouvé !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, une nouvelle ère débutait. En effet, il y a 14 ans de cela, le club de la capitale était racheté par le Qatar, qui arrivait alors avec une énorme manne financière pour s'inviter à la table des plus grands. Propriétaire du PSG avant QSI, Sébastien Bazin avait donc accepté de céder la main, estimant que les Qataris allaient bien s'occuper du club.

Aujourd'hui sur le toit de l'Europe, le PSG peut remercier le Qatar. Grâce à la puissance financière de ses nouveaux propriétaires, le club de la capitale a pu débourser des millions d'euros pour s'offrir certaines des plus grandes stars de la planète football. Avant le Qatar, c'est Sébastien Bazin qui était à la tête du PSG . En 2011, il avait ainsi accepté de vendre le club de la capitale aux Qataris, estimant alors que c'était le bon choix à faire.

« Je savais qu'avec le Qatar, le PSG était entre de bonnes mains »

Ancien patron du PSG, Sébastien Bazin est revenu sur cette vente du club de la capitale au Qatar. Ainsi, dans un entretien accordé à L'Equipe, il a notamment fait savoir sur cette opération : « Quand je vends le club, je souhaite que celui qui en prenne la charge et en devienne propriétaire ait de l'ambition et les moyens de son ambition. Je savais qu'avec le Qatar, le PSG était entre de bonnes mains. Ils avaient un projet sur le long terme avec la volonté d'inscrire le PSG dans l'histoire, ce qu'ils sont en train de réaliser. À l'époque, j'avais été étonné et rassuré de voir que celui, en l'occurrence Nasser al-Khelaïfi, qui était en charge de l'achat du club, allait en devenir son président. Ce n'était pas évident au départ ».