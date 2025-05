Une star quitte le PSG, «il a choisi un autre chemin»

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ronaldinho a réalisé un passage éclair au PSG. Mais en l'espace de deux ans, le joueur brésilien a marqué une génération de supporters par ses arabesques et sa capacité de dribbles. Coach du club parisien durant cette époque, Luis Fernandez se souvient d'un homme extrêmement doué, qui aurait pu encore faire de belles choses sous le maillot bleu et rouge.

« Le PSG m'a traité avec beaucoup d'affection à mon arrivée en Europe, et je poursuis ce rêve depuis de nombreuses années ». Alors que le PSG va disputer la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire ce samedi soir, Ronaldinho a clamé son amour pour le club qui l’a révélé en Europe . Arrivé en provenance de Grêmio en 2001, le joueur brésilien avait apporté un vent de fraîcheur sur la Ligue 1 . Ces prestations au PSG lui avaient aussi permis de découvrir la sélection et de soulever la Coupe du monde en 2002.

La magie Ronaldinho a pris dans la capitale

Alors entraîneur du club parisien, Luis Fernandez se rappelle de l’impact laissé par Ronaldinho. « Concernant Ronaldinho, la première année (saison 2001/2002), il est devenu champion du monde avec le Brésil aussi grâce à ses coéquipiers au Paris Saint-Germain et au staff dans lequel je travaillais. Et puis, la deuxième année, on attendait qu'il nous redonne en retour... vis-à-vis des supporters, vis-à-vis de ses coéquipiers. vis-à-vis du staff » a confié le technicien français.