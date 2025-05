Ronaldo - Ronaldinho : La bagarre inattendue au PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, le PSG et l'Inter Milan s'affrontent dans une finale inédite de Ligue des champions. Un duel qui devrait diviser le Brésil qui a vu notamment Ronaldinho découvrir l'Europe à Paris mais également Ronaldo flamber en Italie. Autrement dit, bien que le PSG soit populaire, les Brésiliens pourraient également supporter l'Inter Milan.

Le Brésil partagé entre le PSG et l'Inter ?

« Le PSG a déjà été plus populaire qu'en ce moment. À l'époque de Neymar (entre 2017 et 2022), tout le monde suivait l'actualité du club et regardait les matches. On voyait pas mal d'enfants avec le maillot du PSG sur le dos aussi. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Cette saison, il n'y a que deux Brésiliens, Marquinhos et Beraldo, qui ne sont pas les plus populaires, donc on en parle un peu moins », lâche-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE avant de poursuivre.