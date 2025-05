Le PSG «maltraite» une star, scandale annoncé

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si le PSG bénéfice d'une image positive dans la plupart des pays du globe, sa réputation est quelque peu entamée en Argentine. La faute à Lionel Messi et à son traitement durant son passage dans la capitale. La colère et les huées des supporters parisiens n'ont pas été oubliées de l'autre côté de l'Atlantique.

A quelques jours d’une finale de Ligue des champions entre le PSG et l ’Inter, le quotidien L’Equipe est parti à la rencontre de journalistes étrangers pour jauger la côte de popularité du club parisien. Si en Europe , son image est plutôt positive, ce n’est pas le cas en Argenti ne où le traitement subi par Lionel Messi, l'idole du pays, continue de susciter des crispations.

Journaliste pour la Nacion, Ezequiel Fernandez Moore indique que les supporters argentins n’ont pas digéré le passage de Messi dans la capitale. « Le PSG n’a pas laissé une bonne image en Argentine. D’abord à cause de l’impression que Messi n’a pas été bien traité. Les huées dans les tribunes sont restées dans les mémoires » a déclaré le journaliste.

L'Argentine se moque encore de la France

La finale de la Coupe du monde 2022 entre l’équipe de France et l’Argentine a fini par installer un fossé entre les deux pays. « La finale de Coupe du monde au Qatar a intensifié la rivalité contre la France. Ici, nous nous en moquons avec une phrase où nous disons : « Je veux vous dire trois choses : premièrement, je m’appelle Ezequiel, deuxièmement, Francia, et troisièmement, mon nom de famille est Fernandez. » La moquerie enfantine est que la France est toujours deuxième. D’un côté, il y a le PSG qui a « maltraité » Messi, et de l’autre, le PSG est français. Double problème » a-t-il déclaré ce mardi. Pour ces raisons, le pays sud-américain devrait supporter l’Inter de Lautaro Martinez samedi soir.