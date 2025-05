Luis Enrique - PSG : Le message touchant... de Booba !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A seulement 9 ans, Xana Enrique, fille de l'entraîneur du PSG, s'éteignait en 2019. Elle est toujours « spirituellement » là d'après Luis Enrique et elle pourrait même planter le drapeau du PSG après le potentiel sacre parisien. De quoi permettre à Booba, à la veille de la finale de C1, de faire passer un message fort au sujet de Xana Enrique sur les réseaux sociaux.

Rappeur originaire de région parisienne et plus particulièrement des Hauts-de-Seine étant né à Sèvres et ayant vécu à Boulogne, Elie Yaffa s'est fait un nom sur la scène hip-hop française sous le nom de Booba. Le rappeur du 92 traverse les époques le tout en restant fidèle à ses origines et au Paris Saint-Germain.