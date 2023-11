Une star quitte le PSG et balance sur la France

Jean de Teyssière

Thiago Silva a quitté le PSG en 2020, après huit années de bons et loyaux services. L'ancien capitaine du PSG a contribué à écrire les plus belles pages de l'histoire parisienne en disputant 315 matchs et marquant 15 buts, dont celui inoubliable face à Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des Champions en 2015. Désormais à Chelsea, le défenseur brésilien revient sur ses années parisiennes et explique que le club a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire pour être aimé du public français.

Âgé aujourd'hui de 39 ans, le défenseur brésilien Thiago Silva joue désormais pour Chelsea, trois ans après son départ du PSG. Homme fort du club de la capitale et pièce centrale du projet de QSI durant près de huit ans, le vainqueur de la Ligue des Champions 2021 avec les Blues estime que le PSG a manqué de beaucoup de choses pour être populaire.

«Il y avait quelque chose qui empêchait les gens d’applaudir Paris»

Au cours d'une interview accordée par The Guardian, Thiago Silva explique ne pas comprendre pourquoi le club parisien est devenu si peu apprécié en France en quelques années : « Au début, les commentaires des médias étaient bons et il y avait un bon sentiment, partout en France, pour soutenir une équipe française. Mais deux ou trois ans plus tard, tout a changé. Les commentaires étaient différents. Il semblait qu’il y avait quelque chose qui empêchait les gens d’applaudir Paris. Je ne sais toujours pas pourquoi . »

Un transfert en janvier au PSG ? Il vend la mèche https://t.co/dqqTNaU8ar pic.twitter.com/gTlsLvoukk — le10sport (@le10sport) November 12, 2023

«Nous n’avons rien fait pour être respectés chez nous»