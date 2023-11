Une star quitte le PSG et balance sur le projet QSI

Benjamin Labrousse

Figure de proue du PSG version QSI lors de la dernière décennie, Thiago Silva a longtemps été le capitaine d’une équipe parisienne dont l’objectif final était la victoire en Ligue des Champions. S’il aura réussi à remporter la C1 en quittant Paris pour Chelsea, le défenseur brésilien est revenu sur les défauts de l’ancien projet sportif du PSG.

Un capitaine emblématique. Arrivé au PSG en 2012, Thiago Silva a rapidement récupéré le brassard au sein du club parisien, avant de connaître, le temps de huit saisons, beaucoup de hauts et de bas à Paris. Vainqueur du championnat de France à sept reprises, le défenseur brésilien a failli sortir par la grande porte lorsque pour son dernier match avec le PSG, les partenaires de Neymar et Kylian Mbappé ont disputé la finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, perdue 0-1. Désormais à Chelsea avec qui il remportera la C1 dès 2021, Thiago Silva est longuement revenu auprès du Guardian sur les aspects négatifs du PSG qu’il a connu.

« Ce n’est pas parce qu’on a énormément d’argent qu’on va tout réaliser »

« Les échecs en Ligue des champions sont le résultat d’un processus global. Rien ne se passe du jour au lendemain. Ce n’est pas parce qu’on a énormément d’argent qu’on va tout réaliser. Le football ne marche pas comme ça. Quand on n’a pas un plan clair de ce qu’on veut, les choses ne fonctionnent pas. Au début, les commentaires des médias étaient bons et il y avait un bon sentiment, partout en France, pour soutenir une équipe française » , déclare l’ancien défenseur du PSG dans des propos relayés par le Parisien . « Mais deux ou trois ans plus tard, tout a changé. Les commentaires étaient différents. Il semblait qu’il y avait quelque chose qui empêchait les gens d’applaudir Paris. Je ne sais toujours pas pourquoi » .

« Cela n’aurait pas dû nous empêcher d’avancer »