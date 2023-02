Une star du PSG sanctionnée, son remplaçant déjà identifié?

La rédaction

Capitaine du PSG depuis plusieurs saisons, Marquinhos fait débat au sein du club parisien. Ses prestations sont nettement moins solides depuis quelques semaines et sa capacité à leader l'équipe est remise en doute. A contrario, d'autres joueurs prennent du gallon et d'affirment comme des leaders dans le vestiaire et sur le terrain. Ce serait, notamment, le cas de Danilo Pereira.

Ce ne serait plus qu'une question de temps. Comme annoncé par le10Sport.com dès le 11 janvier dernier, Marquinhos va prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2027. Pourtant, le capitaine parisien est loin de faire l'unanimité, notamment auprès des supporters.

Des doutes existent sur Marquinhos

Certains n'ont pas digéré le choix de Marquinhos, de ne pas aller saluer les supporters du PSG présents au Stade Louis II, samedi, lors de la rencontre face à l'AS Monaco. D'autres affirment que le défenseur brésilien n'est pas de taille à assumer son rôle de capitaine.

Le PSG humilié, il craque sur les réseaux sociaux https://t.co/dQu24Hiudy pic.twitter.com/GxhJp5a76l — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

Danilo Pereira, prochain capitaine du PSG ?