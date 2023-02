En pleine crise, le vestiaire du PSG fait une sortie hallucinante

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme chaque année, la saison du PSG se jouera en partie ce mardi à l’occasion du huitième de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Une réaction est attendue alors que le club de la capitale affiche un visage inquiétant depuis la fin de la Coupe du monde. Interrogé sur le sujet, Marquinhos fait preuve d’une sérénité déconcertante.

Le PSG n’a pas le droit à l’erreur mardi. Comme chaque année, le club de la capitale est très attendu pour son huitième de finale de Ligue des champions, mais la tension est cette fois-ci maximale après le mauvais début d’année réalisé par les hommes de Christophe Galtier, qui sortent de deux défaites contre l’OM et l’AS Monaco. Interrogé sur l’importance de la Ligue des champions pour le PSG, Marquinhos assure pourtant ne pas ressentir « de pression ou de motivation supplémentaire ».

« La Ligue des champions ? Pas de pression ou de motivation supplémentaire »

« C’est une compétition qu’on veut gagner, car on ne l’a jamais fait au club, et aussi parce que beaucoup comme moi ne l’ont pas gagnée non plus à titre individuel. Mais il n’y a pas de pression ou de motivation supplémentaire », assure le capitaine du PSG, interrogé par Le Parisien avant les deux défaites parisiennes la semaine dernière.

« On a vécu les mêmes joies et les mêmes peines que tous les supporters »