PSG : Il dézingue le projet QSI et «le vestiaire moisi»

Encore battu en championnat, le Paris Saint-Germain s'enfonce un peu plus dans la crise avant l'échéance la plus importante de la saison, le huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Outre les joueurs, Daniel Riolo pointe désormais du doigt la direction du PSG, en particulier son président Nasser Al-Khelaïfi.

Depuis l'arrivée du Qatar, le projet mis en place par QSI connait de multiples tempêtes. Le PSG en traverse une nouvelle en ce moment et la défaite contre Monaco n'a rien arrangé. Sans Kylian Mbappé, le club de la capitale ne trouve plus la faille et le vestiaire semble fracturé. Daniel Riolo l'a constaté et il appelle également à une réaction de Nasser Al-Khelaïfi.

«Le problème c’est Nasser»

Comme à son habitude, Daniel Riolo était sans filtre pour évoquer le PSG. Les joueurs n'ont pas été épargnés, la direction non plus ! « Le problème c’est Nasser, ça fait des années qu’on le dit donc au bout d’un moment la tête du poisson elle est là où elle est », a-t-il lancé dans l'After Foot sur RMC .

«Il va bien falloir se rendre compte que c’est le vestiaire qui est moisi»