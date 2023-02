PSG - Homophobie : Condamné, Patrice Evra réplique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Patrice Evra a été reconnu coupable d'injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle. Après l'élimination du PSG face à Manchester United en Ligue des champions, l'ancien international français avait tenu des propos déplacés. Ce lundi, il s'est excusé, mais a tenu aussi à se défendre.

La Ligue des champions ne sourit pas au PSG, et cela ne date pas d'aujourd'hui. En 2019 déjà, le club avait été éliminé par Manchester United en huitièmes de finale après une lourde défaite à domicile (1-3). Présent au stade, Patrice Evra s'était lâché : « Paris, vous êtes des pé*** ! des pé***, je le dis! Ici c’est des hommes qui parlent ! On a mis l'équipe D, même pas l'équipe C. Les petits qui ont joué, ils nettoyaient mes chaussures, ils n'ont même pas encore de sperme ». Des propos condamnés par la justice. Evra a été reconnu coupable d'injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle. Il a été condamné à 1000€ d'amendes, 1500€ de dommages-intérêts aux deux associations parties civiles, ainsi que 1000€ chacun pour les frais d'avocats.

« Je suis blessé »

Dans un entretien au Times , Patrice Evra a réagi à sa condamnation. « Je suis blessé parce que cela ne me représente pas. Oui, j'ai utilisé un langage vulgaire parce que quand j'étais jeune, c'était normal. Cela me fait penser que j'ai tellement à apprendre, mais je continuerai à apprendre. C'est comme ça que j'ai grandi. Le problème c'est qu'il faut s'adapter. C'est un nouveau monde. Je me suis tout de suite excusé parce que j'ai vu que j'offensais les gens. J'ai reconnu le problème de l'homophobie dans le monde du football, donc c'est vraiment fou pour moi d'avoir cette mauvaise presse pour quelque chose que j'ai fait il y a quatre ans » a déclaré l'ancien défenseur.

« Je ne suis pas cette personne »