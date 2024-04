Une star du PSG prépare du lourd !

Jean de Teyssière

Arrivé au PSG en 2013, Marquinhos est depuis le match face au FC Barcelone le joueur le plus capé de l'histoire du club, avec 496 matchs. Le défenseur central brésilien vise de grandes choses avec le club de la capitale et son frère a dévoilé le plus grand rêve de Marquinhos, qui est de remporter la Ligue des Champions avec le PSG.

Le PSG, depuis l'arrivée des Qataris, n'a qu'un rêve en tête : gagner un jour la Ligue des Champions. Pour le moment, le PSG n'a réussi qu'à une seule reprise à rejoindre la finale. En 2020, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont échoué face au Bayern Munich (0-1). La Ligue des Champions et le PSG, c'est plutôt une histoire de désillusion. Mais une chose est sûre : au sein de l'effectif parisien on veut se battre pour remporter un jour la coupe aux grandes oreilles.

Le PSG mal parti en Ligue des Champions

La première manche des quarts de finale de la Ligue des Champions a livré son verdict au PSG. Face au FC Barcelone dans son enceinte du Parc des Princes, le PSG a perdu la rencontre (2-3). Si l'espoir demeure, il va falloir réaliser un exploit pour tenter de décrocher la première victoire de l'histoire du club. Le PSG pourra compter sur la motivation de son capitaine et légende : Marquinhos.

«Son plus grand rêve ? Gagner la Ligue des champions avec le PSG !»