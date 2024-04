PSG : Neymar accusé de viol, une lourde révélation tombe

Parti du PSG l’été dernier, Neymar aura connu de nombreuses polémiques. Parmi ces dernières figurent notamment plusieurs accusations de viol. En 2019, alors présent au sein du club parisien, le Brésilien avait dû se défendre d’une première accusation à son égard. Mais en début d’année, le joueur de 32 ans a également été pointé du doigt pour une affaire judiciaire avec une femme.

Neymar aura été un paradoxe à lui tout seul. Cela va sans dire, la carrière du phénomène brésilien au PSG aura été ponctuée de hauts et de bas. Au-delà de ses blessures à répétition, le numéro 10 aura été sujet à de nombreuses polémiques. Parmi ces dernières, plusieurs problèmes judiciaires avec certaines femmes.

Comme le souligne France Football, en 2019, alors joueur du PSG, Neymar avait subi une première accusation. Najila Trindade, femme brésilienne de 26 ans, avait alors porté plainte à l’encontre de la star parisienne. Une vidéo de l’altercation avait alors été publiée sur les réseaux sociaux et avait fait beaucoup de bruit. Au final, cette affaire avait été classée sans suite par la justice, faute de preuves accablantes, tandis que la presse locale avait pointé du doigt les importants soucis financiers dont faisait preuve la présumée victime…

