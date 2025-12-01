Une star au PSG, le coup historique !

Capitaine du PSG depuis 2020, Marquinhos a disputé mercredi son 500ème match sous les couleurs parisiennes. Le Brésilien a touché le Graal en remportant le 31 mai dernier, la Ligue des Champions avec Paris. Légende du club de la capitale, Rai lui, est totalement conquis par son compatriote, qui incarne un leadership parfait.
Arrivé au PSG en 2013, Marquinhos est toujours là. Le défenseur central brésilien, qui a pendant longtemps incarné les déboires parisiens en Ligue des Champions, a fini par prendre sa revanche le 31 mai dernier, lorsque Paris a remporté la première C1 de son histoire.
Marquinhos dans l’histoire
Mercredi face à Tottenham, Marquinhos a franchi le cap des 500 rencontres disputées sous les couleurs du PSG. Une étape importante pour le capitaine, qui est également le joueur le plus capé et le plus titré de l’histoire du club parisien. Véritable légende au PSG, Rai lui, est fier de son compatriote qui fait preuve d’une véritable fidélité en France.
« Il représente tout ce qu'on a de mieux dans ce club »
« Il a vécu toutes les émotions, il a bien sûr plus gagné qu'il n'a perdu. Je crois que ce sont des chiffres qui montrent une fidélité. Il représente tout ce qu'on a de mieux dans ce club, son état d'esprit, sa gentillesse. Il incarne tout ce que les Brésiliens ont de meilleur et tout ce que les Parisiens ont de meilleur », a ainsi confié Rai pour Téléfoot ce dimanche.