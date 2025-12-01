Une star au PSG, le coup historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Capitaine du PSG depuis 2020, Marquinhos a disputé mercredi son 500ème match sous les couleurs parisiennes. Le Brésilien a touché le Graal en remportant le 31 mai dernier, la Ligue des Champions avec Paris. Légende du club de la capitale, Rai lui, est totalement conquis par son compatriote, qui incarne un leadership parfait.

Arrivé au PSG en 2013, Marquinhos est toujours là. Le défenseur central brésilien, qui a pendant longtemps incarné les déboires parisiens en Ligue des Champions, a fini par prendre sa revanche le 31 mai dernier, lorsque Paris a remporté la première C1 de son histoire.

Marquinhos dans l’histoire Mercredi face à Tottenham, Marquinhos a franchi le cap des 500 rencontres disputées sous les couleurs du PSG. Une étape importante pour le capitaine, qui est également le joueur le plus capé et le plus titré de l’histoire du club parisien. Véritable légende au PSG, Rai lui, est fier de son compatriote qui fait preuve d’une véritable fidélité en France.