Une star au PSG : L'annonce choc !

Depuis le rachat par QSI en 2011, de nombreuses stars se sont succédé au PSG. Mais le club parisien en a également compté par le passé. Ancienne gloire de Manchester City et du FC Barcelone, Yaya Touré a révélé ce mercredi qu’il aurait pu signer à Paris en 2004.

Le PSG a compté de nombreuses stars au sein de son effectif. Aujourd’hui sur le toit de l’Europe, le club de la capitale a connu des heures plus contrastées, notamment en plein cœur des années 2000. En 2004-2005, le club parisien termine à une anecdotique 9ème place au championnat.

Yaya Touré aurait pu signer au PSG ! Cette saison-là, le PSG aurait pu compter dans ses rangs un certain Yaya Touré. Invité de l’émission Zack en Roue Libre animée par Zack Nani, la légende de Manchester City a révélé comment son transfert vers Paris avait échoué, lui qui avait été contraint de rejoindre le Metalurh Donetsk en Ukraine.