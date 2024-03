Une recrue du PSG sanctionnée ? Il déballe tout

Benjamin Labrousse

Ce lundi, Kang-In Lee a été sélectionné avec la Corée du Sud pour les matchs face à la Thaïlande (21 et 26 mars). Recruté par le PSG l’été dernier, l’ailier de 23 ans va retrouver les Guerriers Taeguk un mois après avoir été l’objet d’une altercation avec Heung-Min Son. Néanmoins, le sélectionneur coréen a affirmé que punir Lee en le privant de sélection n’était pas la bonne option.

L’été dernier, le PSG avait déboursé 22M€ pour recruter Kang-In Lee en provenance de Majorque. Auteur de débuts intéressants à Paris, le jeune joueur avait été au cœur d’une polémique avec la Corée du Sud en février dernier. En pleine Coupe d’Asie, le Parisien en était venu aux mains avec le capitaine Heung-Min Son…

Transferts - PSG : Un SMS pour tout relancer ? https://t.co/GcaB1Es9Oj pic.twitter.com/oyP9jGWDQG — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

Lee s’était excusé pour son comportement

Dans un communiqué publié quelque temps après cette polémique, Kang-In Lee présentait publiquement ses excuses. « Malgré les attentes et les soutiens, je m’excuse une fois de plus d’avoir déçu les fans de football d’être une image et un personnage exemplaires que je devrais avoir en tant que joueur national coréen. Je sais que j’ai déçu surtout avec tout l’amour que vous m’avez donné. Désormais, je serai un Lee Kang-in qui travaille plus dur et qui se consacre au développement personnel en tant que joueur de football et en tant que personne » .

« Je ne pense pas que le problème sera résolu en ne l’appelant pas »