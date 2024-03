Le PSG galère, c’est inquiétant pour Luis Enrique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, le PSG a de nouveau été tenu en échec sur sa pelouse par le Stade de Reims (2-2), le troisième match nul consécutif pour le club de la capitale après Rennes et l’AS Monaco. Avec cette contre-performance, Luis Enrique bat un record peu glorieux pour un entraîneur parisien.

Alors qu’ils sont allés décrocher leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions sur la pelouse de la Real Sociedad mercredi (2-1), les hommes de Luis Enrique ont en revanche plus de mal en Championnat. Cela va faire bientôt un mois que le PSG n’a plus gagné en Ligue 1 (contre Nantes 2-0 le 17 février), tenu en échec par Rennes (1-1), l’AS Monaco (0-0) et Reims (2-2) ce dimanche au Parc des Princes. Une série qui ternit le bilan comptable de Luis Enrique.

Le plus bas total de points depuis Unai Emery

Avec 56 points au compteur, le PSG conserve une solide avance de 10 points sur son dauphin Brest, mais l’écart pourrait être bien plus important. En 25 matches de Ligue 1 Luis Enrique totalise le plus faible nombre de points au total depuis Unai Emery et ses 55 points en 2017 comme le souligne Stats Foot sur son compte X . Cette année-là, c’est l’AS Monaco qui avait fini champion, grâce notamment à Kylian Mbappé dans ses rangs. Depuis, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier ont fait mieux.

« Nous n'avons plus l'intention de perdre des points »