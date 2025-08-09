«Une mauvaise personne», son transfert au PSG annulé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien prodige du football mondial, Hachim Mastour n’a jamais connu la carrière qu’on lui promettait. À 27 ans, l’ex-joueur du Milan AC dresse un bilan lucide de son parcours chaotique. Dans un entretien récent, il revient sur un épisode marquant : son transfert avorté au PSG, victime selon lui de manœuvres en coulisses.

Révélé très jeune comme un talent hors normes, Hachim Mastour faisait rêver les recruteurs européens lorsqu’il brillait sous les couleurs du Milan AC. À seulement 16 ans, ses vidéos enflammaient les réseaux sociaux, au point que Nike en faisait un ambassadeur de sa marque. Mais la trajectoire du jeune Marocain s’est peu à peu effacée. Prêts peu concluants à Málaga ou au PEC Zwolle, blessures, entourage nocif : Mastour reconnaît aujourd’hui ses erreurs de jeunesse et déplore les influences négatives qui ont entouré ses choix de carrière.

Mastour évoque son transfert avorté au PSG Parmi les occasions manquées figure un transfert quasiment acté au PSG en 2016, avorté au dernier moment. « Je quitte Milan. J'avais besoin de changer de situation, de partir. En fait, j'allais rejoindre le PSG. Tout était réglé, tout. Al Khelaïfi a appelé mon père. Imaginez un peu. Et d'un autre côté, ils se sont mis à appeler le club pour dire que j'étais une mauvaise personne, que je n'étais pas professionnel... Et là, Al Khelaïfi a appelé son cousin, Al Thani, le président de Malaga, pour me recruter. Ils me voulaient. Je leur suis très reconnaissant car ils m'ont aidé à trouver une solution pour moi » a confié Mastour à As.